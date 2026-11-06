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Kilis'te sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Kilis'te sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
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Kilis'te öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı; sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı.

Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kilis'te öğleden sonra saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Kaynak: AA
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