Kilis'te sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Kilis'te sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis'te öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı; sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı.
Kilis'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis'te öğleden sonra saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.
Kaynak: AA