Kilis'te Polis Ekiplerine Sıcak Su Atıldı: 2 Polis Yaralandı

Kilis'te bir ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine şüpheliler tarafından sıcak su atıldı. Olay sonucunda 2 polis ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.