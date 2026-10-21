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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Kilis'te Vali Güner Özmen Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.A. yönetimindeki 79 ACB 902 plakalı otomobil, Vali Güner Özmen Bulvarı'nda Ö.K. idaresindeki 79 DN 942 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki E.K, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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