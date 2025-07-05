Kilis'te Orman Yangınları İçin Dualar Edildi

Ülkenin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için Kilis'teki camilerde dualar okundu.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ne gelen vatandaşlar yatsı namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için dua etti.

İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz, cami cemaatiyle birlikte ülkedeki orman yangınlarının sönmesi ve felaketten etkilenen tüm canlıların kurtuluşu için ellerini semaya kaldırdı.

Öz, birlik içerisinde zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.