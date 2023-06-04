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Kilis'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kilis'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm orman zarar gördü.

KİLİS'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm orman zarar gördü.

Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyü yakınlarındaki ormanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarıyla bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanın zarar gördüğü bildirildi.Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, yangının elektrik direğinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi. Gümüş, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap, 1 dozer ile Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin arazözleriyle müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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