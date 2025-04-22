Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslek garsonluk

İşte Türkiye'de eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslek
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Kilis'te Öğrenciye Koltuk Devir Teslimi

Kilis'te Öğrenciye Koltuk Devir Teslimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Çoban'a devretti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Altay, bayram coşkusunu paylaştı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

Altay, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Altay, daha sonra makamını 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Çoban'a bıraktı.

Altay, bayramlarını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.