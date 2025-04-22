Kilis'te Öğrenciye Koltuk Devir Teslimi
Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Çoban'a devretti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Altay, bayram coşkusunu paylaştı.
Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.
Altay, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen Altay, daha sonra makamını 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Çoban'a bıraktı.
Altay, bayramlarını kutladığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel