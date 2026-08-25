Kilis'te Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Yıl Dönümü Töreni

KİLİS'te, Mercidabık Zaferi'nin 510'uncu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde, Mercidabık Zaferi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, köy meydanındaki Yavuz Sultan Selim Anıtı'na çelenk konuldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, tam 510 yıl önce 24 Ağustos 1516'da Büyük Hükümdar Yavuz Sultan Selim Han'ın komutasındaki ordunun bu topraklarda zafer kazandığını söyledi. Vali Kalaylı, "Ecdadımızın cesareti, kararlılığı ve güçlü devlet anlayışıyla kazanılan Mercidabık Zaferi, Osmanlı Devletimizin siyasi ve askeri gücünü pekiştirmiş, geniş bir coğrafyanın geleceğine yön vermiştir. Bu büyük zaferin ardından devletimizin hakimiyet sahası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanmış; ecdadımızın adalet, huzur ve hoşgörü anlayışı, farklı milletlerin ve inançların bir arada yaşadığı geniş bir coğrafyada asırlar boyunca karşılık bulmuştur. Mercidabık, kadim şehrimiz Kilis'in hafızasında 510 yıldır yaşayan kıymetli bir tarihi mirastır. Bugün bu topraklarda yürürken ecdadımızın bizlere bıraktığı büyük mirasın izlerini taşıyoruz. Mercidabık'ın adı Kilis'imizin hafızasında, gururu yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor" diye konuştu.

Tören, şiirlerin okunması halk oyunları ok atışı gösterisi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı