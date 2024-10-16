Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Bölgede çıkan yangının ardından Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu.

ÇATIŞMA İDDİALARI YALANLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bölgede çatışma olduğu iddiası yalanlandı.

"BİRLİKLERİMİZİN HERHANGİ BİR DAHLİ YOKTUR"

Yapılan açıklamada "Hududun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.