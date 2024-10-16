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Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

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Kilis'teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıkarken Suriye tarafında ise çatışma sesleri duyuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığı açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" dedi.

Akşam saatlerinde Suriye tarafından ateşlenen 2 havan mermisi, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Bölgede çıkan yangının ardından Suriye tarafında çatışma sesleri duyuldu.

ÇATIŞMA İDDİALARI YALANLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bölgede çatışma olduğu iddiası yalanlandı.

"BİRLİKLERİMİZİN HERHANGİ BİR DAHLİ YOKTUR"

Yapılan açıklamada "Hududun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Suriye Kilis TSK

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Yorumlar (37)

Rıdvan Doğan:

gündem degistirme cabalari isliyor

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Yilmaz Haydar:

Erdoğan'ın oyunları devrede buna aldanmayın inanmayın adam yurtiçinde ülkede oyunu kaybetti oyunu düzeltmek için ülkeyi sürüklüyor haberiniz olsun başka hiçbir çaresi kalmadı şimdiye kadar gelmeyen havanlar bugün mü geldi İsrail sönmelerini sonra geldi bak görüyor musunuz farkında mısınız

81
101
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Ali Güner:

RTE kaybedeceğini anladı,Adam Vampir gibi , sadece Kan,kin,nefret ve Kaos dan besleniyor,Türkiye için en büyük tehlike RTE nin ta kendisi ve Islamcilardir

71
105
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Murat Adıgüzel:

ülkeyi zorla savaşa sokacaklar

146
23
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bagıran adam:

Yerle bir edin.

79
9
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sanane banane:

Nedir yaa misliyle karşılık verdi, boşa mermi atıyor. Yokmu senin Uçağın, anında havalandir, nerden geldiyse orayı yerle bir et....

48
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ENSON:

Devlet bahçeli pkk açılımınız hayırlı olsun, AKP-chp + MHP hepiniz aynısınız, Devlet Bahçeli TBMM deki kravatlı bölücülerin elini sıkmıştın sana karşılığını veriyorlar.

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Kenan Aslan:

Öso atıyor kim atacak

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Coşkun Kurt:

Gökten a. yağsa bize y. düşer....

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Huseyin Bulut:

Kimden geliyor gardaşş

31
4
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