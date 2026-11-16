Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kilis'te mangalı eve alan kadın karbonmonoksitten öldü, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki kadın, balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşüyünce eve aldı. Karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan 28 yaşındaki üvey oğlu Gaziantep'e sevk edildi.

Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Karlı (72), balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı, üşümesi üzerine evin içerisine aldı.

Bir süre sonra Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D'den (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karlı ve üvey oğlunun karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi.

Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan M.D. ise Gaziantep'e sevk edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kaza kamerada! Ana yola çıktığı gibi minibüs çarptı, yaşlı çift kurtarılamadı

Ana yola çıktığı gibi minibüsle çarpıştı! Yaşlı çift kurtarılamadı
Kolombiya'da korkunç tuzak! Muz tarlalarından bomba ve silah çıktı

Tarlayı kazdılar, bomba ve dronlar bulundu
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Sivas'ta sular altında kalan minarede 30 yıl sonra ezan! Dağcı Kerim Kaya botla ulaşıp minareye çıktı

Sular altındaki minareye botla ulaştı! 30 yıl sonra ezan okudu
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak
ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi