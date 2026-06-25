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Kilis'te Jandarma Kaybolan 3 Büyükbaş Hayvanı Buldu

Kilis'te Jandarma Kaybolan 3 Büyükbaş Hayvanı Buldu
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Kilis'in merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılık yapan İ.H.C'ye ait 3 büyükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmaları sonucunda hayvanları arazide bularak sahibine teslim etti.

Kilis'te kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.H.C, 3 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu 3 büyükbaş hayvan, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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