Kilis'te Jandarma Kaybolan 3 Büyükbaş Hayvanı Buldu
Kilis'in merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılık yapan İ.H.C'ye ait 3 büyükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri başlattığı arama çalışmaları sonucunda hayvanları arazide bularak sahibine teslim etti.
Kilis'te kaybolan 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde hayvancılıkla uğraşan İ.H.C, 3 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu 3 büyükbaş hayvan, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan