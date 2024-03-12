Kilis'te Kaybolan 15 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan M.T, kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.
Kilis'te kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Musabeyli ilçesi Zeytinbağı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan M.T, 15 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.