Kilis'te Halk Otobüsü Yayaya Çarparak Hayatını Kaybetmesine Sebep Oldu

Güncelleme:
Kilis'in Adnan Menderes Meydanı'nda bir halk otobüsünün çarptığı 63 yaşındaki Fatma Kartalkanatlı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te şehir içi yolcu taşımacılığı otobüsün çarptığı Fatma Kartalkanatlı (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes meydanında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otobüsün altında kalan Fatma Kartalkanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü S.Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
