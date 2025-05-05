Kilis'te Gölete Düşen Kadın Boğuldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, tarlasına çalışmaya giden 51 yaşındaki İsminur Doğan, gölete düşerek boğuldu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çevredeki insanların yardımıyla Doğan'ı sudan çıkardı, ancak hayatını kaybettiği belirlendi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen kadın boğuldu.
Çınar köyünde tarlasına çalışmak için giden İsminur Doğan (51) göletin etrafında dolaştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel