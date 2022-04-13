Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ali Dağ - Güncel
 - Güncelleme:

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri, evler ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesai harcanıyor.

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

KİLİS - Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri, evler ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesai harcanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok evde de yapılan gerebiç tatlısı, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken, bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Kilis'te geçmişi yüz yıllara dayanan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor.

Gerebiç üretip satan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, Ramazan ayında gerebice yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Gerebiçin içerisinde un, irmik, Kilis yöresine ait zeytinyağı var. Gerebiçin en önemli özelliği zeytinyağlı olmasıdır. Kilis'te ev hanımları da yapıyor. Yapamayanlar, imkanı olmayanlar, şehir dışında olanlara bizler yapıp gönderiyoruz. 81 ile kargo ile gönderme imkanımız var. Fıstıklı ve cevizli şeklinde iki ayrı gerebiç yapılıyor. 1 kiloya 15 adet gerebiç sığıyor. Fıstıklının kilosu 150 TL, cevizlinin kilosu 100 TL'den satılıyor. Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk va, biz yılın 365 günü üretip isteyen müşterilerimiz ya gelip alıyor, yada kargo ile gönderiyoruz" dedi.

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title