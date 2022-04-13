Kilis'te gerebiç tatlısı mesaisi

KİLİS - Kilis'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte fırınlar, unlu mamul satan iş yerleri, evler ve pastanelerde gerebiç tatlısı yapımı için yoğun mesai harcanıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırın ve pastanelerin yanı sıra birçok evde de yapılan gerebiç tatlısı, Ramazan ayında iftar sofraları süslerken, bayramda en çok ikram edilen ve tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor.

Kilis'te geçmişi yüz yıllara dayanan gerebiç tatlısına bölge insanı ise yoğun ilgi gösteriyor.

Gerebiç üretip satan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, Ramazan ayında gerebice yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Gerebiçin içerisinde un, irmik, Kilis yöresine ait zeytinyağı var. Gerebiçin en önemli özelliği zeytinyağlı olmasıdır. Kilis'te ev hanımları da yapıyor. Yapamayanlar, imkanı olmayanlar, şehir dışında olanlara bizler yapıp gönderiyoruz. 81 ile kargo ile gönderme imkanımız var. Fıstıklı ve cevizli şeklinde iki ayrı gerebiç yapılıyor. 1 kiloya 15 adet gerebiç sığıyor. Fıstıklının kilosu 150 TL, cevizlinin kilosu 100 TL'den satılıyor. Ramazan ayı nedeniyle yoğunluk va, biz yılın 365 günü üretip isteyen müşterilerimiz ya gelip alıyor, yada kargo ile gönderiyoruz" dedi.