Kilis'te Geleneksel Sünnet Şöleni Gerçekleştirildi

Kilis'te Sultan İkinci Bayezid'in vakfiyesi olarak sürdürülen 529 yıllık gelenekle 32 çocuk sünnet oldu.

Kilis Valiliği ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Geleneksel Sünnet Şöleni" düzenlendi.

Sünnet olan çocuklar ve aileleri, Şeyh Muhammet Türbesi'ne giderek dua etti.

Daha sonra bir düğün salonunda devam eden programa katılan Vali Tahir Şahin, çocuklarla ilgilenip ailelerle sohbet etti, programda emeği geçenleri kutladı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, gazetecilere, sünnet şöleni kapsamında kentte 32 çocuğun sünnetinin yaptırıldığını söyledi.

Çocukların etkinliklerle doyasıya eğlendiğini belirten Tunç, "Bugün burada 529 yıl önce kurulan İkinci Bayezid Han Vakfının vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce 81 ilde düzenlenen ve Kilis Valiliğimiz himayelerinde sünnet programında bir araya gelmiş bulunmaktayız. 32 çocuğumuzun erkekliğe ilk adım atma merasiminde geleneklerimizi yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.