Kilis'te Evde Yangın Çıktı

Kilis'te Evde Yangın Çıktı
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Kilis'te Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kilis'te evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta U.D'ye ait evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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