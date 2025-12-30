Kilis'te okullara kar engeli

KİLİS'te meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime1 gün ara verildi.

İl genelinde beklenen kar yağışı ve don olayları nedeniyle Kilis'te eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kilis Valiliği açıklamasında vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı. Açıklamada, "Kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verilmiştir. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını önemle rica ederiz" denildi.