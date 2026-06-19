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Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören 2 cami ibadete açıldı

Kilis'te 6 Şubat depremlerinde hasar gören 2 cami ibadete açıldı
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Kilis'te 6 Şubat depremlerinde zarar gören Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

KİLİS'te, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri, restorasyonlarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kilis'te, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camileri için Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından her iki caminin açılışı için tören düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerdeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Depremde hasar alan camilerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yıl sonuna kadar restorasyonu devam eden camileri hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da restorasyonu biten Ulu ve Şurahbil Bin Hasene camilerinin ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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