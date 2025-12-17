Haberler

Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, enkaz altında mahsur kalan 5 vatandaş başarılı bir şekilde kurtarıldı. Tatbikata 123 personel ve çeşitli kurumların ekipleri katıldı.

KİLİS'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat gereği kentte meydana gelen deprem sonrasında, bir fabrikada enkaz altında mahsur kalan 5 vatandaşın kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, OSB Müdürlüğü, belediye ve İtfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 123 personel, 29 araç, 5 gönüllü, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin katıldığı tatbikatta enkazda mahsur kalan vatandaşlar başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan 5 yaralı vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, tatbikatların önemli olduğunu ifade ederek,"Afet ve Acil ile ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ortak çalışarak enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarmasını yaptılar. Enkaz altından çıkarma olayını canlandırdılar. Tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
title