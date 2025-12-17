Kilis'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

KİLİS'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat gereği kentte meydana gelen deprem sonrasında, bir fabrikada enkaz altında mahsur kalan 5 vatandaşın kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, OSB Müdürlüğü, belediye ve İtfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 123 personel, 29 araç, 5 gönüllü, 3 dron ve 1 iz takip köpeğinin katıldığı tatbikatta enkazda mahsur kalan vatandaşlar başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan 5 yaralı vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, tatbikatların önemli olduğunu ifade ederek,"Afet ve Acil ile ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ortak çalışarak enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarmasını yaptılar. Enkaz altından çıkarma olayını canlandırdılar. Tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)