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Kilis'te çay bahçesinde silahlı saldırı: Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kilis'te çay bahçesinde silahlı saldırı: Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Kilis'in Aşıt Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde bir kişi eşine tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kilis'in Aşıt Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kişi eşine tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması sürüyor.

ÇAY BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRI

Kilis'te bir çay bahçesinde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu.


Olay, Aşıt Mahallesi Maarif Sokak'ta bulunan Ayşecik Çay Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, çay bahçesinde oturan eşine tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Platformu
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