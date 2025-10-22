Haberler

Kilis'te Asayiş Suçlarıyla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Kilis'te Asayiş Suçlarıyla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor
Güncelleme:
Kilis Valisi Tahir Şahin, kentteki asayiş alanındaki çalışmaları değerlendirerek, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen operasyonları ve elde edilen başarıları paylaştı. DEAŞ'a yönelik 5 operasyonun yanı sıra, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına karşı da önemli adımlar atıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, kentteki asayiş çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere, kentteki asayiş suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili 2025 yılı temmuz, ağustos ve eylül aylarının değerlendirmesini yapan Şahin, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini belirtti.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 114 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak da 5 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar sonucu 7 kişi göz altına alınmış, 4 kişi tutuklanmış ve 3 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Kilis'te asayiş olayları ile mücadele kapsamında 104 şahsın yakalandığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Aranan şahıslara yönelik olarak temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaptığımız çalışmalar neticesinde hapis cezasıyla aranan toplam 104 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Aranan toplam 375 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır."

Uyuşturucuyla mücadeleyi önemsediklerine dikkati çeken Şahin, "Bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan 29 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 44 şahıs gözaltına alındı. Bunların 14'ü tutuklandı. 15 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Şahin, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin ise "Son üç ayda 8 operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanmış ve 2 araca el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
