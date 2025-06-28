Kilis'te Anadolu Müziği ve Coğrafyası Üzerine Etkinlik Düzenlendi
Kilis'te YÖK ve 7 Aralık Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenen 'Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek' programında, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait müzikal örnekler ile coğrafyanın kültürel yansımaları anlatıldı.
Kilis'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde "Coğrafyadan Müziğe, Anadolu'yu Dinlemek" programı düzenlendi.
7 Aralık Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından İnciraltı Çay Bahçesi'ndeki etkinlikte Anadolu'nun farklı yörelerine ait müzikal örnekler eşliğinde coğrafyanın ezgiye, halkın sesine dönüşen kültürel yansımaları anlatıldı.
7 Aralık Üniversitesi Alaeddin Yavaşca Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Ali Nünükoğlu, AA muhabirine, 'Bilim Kafe' etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Türkiye'nin 7 bölgesinin müziğe etkilerinin neler olduğunu anlatan Nünükoğlu, "Bu etkinlikte 7 coğrafi bölgemizin coğrafi ve yeryüzü şekillerinin musikimize ve türkülerimize nasıl etki ettiğini anlatacağız. Bu etkinlik ile bilimi halkla buluşturuyoruz." dedi.
Etkinlik, her bölgeden farklı türkülerin seslendirilmesi ile sona erdi.