Kilis'te 14 bin öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verilecek

Kilis Valiliği, 14 bin öğrenciye trafik bilinci kazandırmak için 'Çocuk Trafik Eğitim Parkı İş Birliği Protokolü' imzaladı. Uygulamalı eğitimlerle çocukların trafik kurallarını öğrenmesi amaçlanıyor.

Kilis'te 14 bin öğrenci trafik bilinci kazandırılması için uygulamalı eğitimden geçirilecek.

Valilik koordinasyonunda öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Proje kapsamında 14 bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Trafik eğitim parkını ziyaret eden Vali Ömer Kalaylı, gazetecilere, öğrencilere trafik kurallarının uygulamalı olarak öğretileceğini söyledi.

Çocuk güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Kalaylı, "Amacımız, ilimizde eğitim gören 14 bin çocuğumuza uygulamalı trafik eğitimi vermek. Çocuklarımıza küçük yaşlarda trafik kurallarını öğretmek istiyoruz. Bu sayede gelecekte kurallara uyan iyi yaya ve sürücü olmalarını istiyoruz." dedi.

Trafik parkında eğitimlere katılan öğrencilere sertifikalarını veren Kalaylı, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
