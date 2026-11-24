Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kilis'te Vali Ömer Kalaylı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ve İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kalaylı, mesajında öğretmenlerin her koşulda fedakarca görev yaptığına dikkati çekerek, çocukların bilgi, beceri ve milli değerlerle yetiştirilmesinde önemli sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin ülkenin geleceğine yön verdiğini ifade eden Kalaylı, görev yapan ve emekli olan tüm öğretmenlere teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da mesajında, ülkenin geleceğinin öğretmenlerin emeğiyle şekillendiğini vurguladı.

Dal, çocukları bilgi ve sevgiyle yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim camiasına emek veren öğretmenleri saygı ve minnetle andı.

Belediye Başkanı Hakan Bilecen ise geleceği aydınlatan, yeni nesillere bilgi, değer ve umut kazandıran tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak emek ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman da öğretmenliğin bir çocuğun umutlarını yeşerten, gençlerin yolunu aydınlatan ve insanların hayatına yön veren kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de yayımladığı mesajda, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA