Kilis Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ünvanı

Kilis'teki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmesi sonucu 'Anne Dostu Hastane' ünvanını aldı. Başhekim Fazıl Arısoy, bu ünvanın nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Arısoy, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
