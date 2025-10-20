Haberler

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş Hayatını Kaybetti

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kilis Valiliği, Gümüş’ün cenazesi hakkında bilgi vererek ailesine başsağlığı diledi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kilis Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kilis Orman İşletme Müdürümüz Sayın İsmet Gümüş vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet makamı ali olsun."

Gümüş'ün cenazesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

