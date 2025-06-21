Kilis Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Mehmet Karakuş Yeniden Seçildi

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Mehmet Karakuş seçildi.

Kent lokantasında düzenlenen Genel Kurulda, muhtarlar Mehmet Karakuş ile Ahmet Polat aday oldu.

Seçimde Mehmet Karakuş 64 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Diğer aday Ahmet Polat ise 59 oy aldı.

Başkan Karakuş, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.