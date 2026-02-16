Kilis İl Genel Meclis Başkanı Dağlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mustafa Dağlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini oylayan Dağlı, "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.