Haberler

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Dağlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Dağlı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde en beğendiği fotoğrafları seçti. Yarışmada toplam 112 fotoğraf yer alıyor.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mustafa Dağlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini oylayan Dağlı, "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor

Maden ocağında göçük! İşçiler için zamanla yarış var
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Tam 17 kişi! Gözaltındaki sapkınlar için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti