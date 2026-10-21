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Kilis Elbeyli'de kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuk dron destekli aramayla bulundu

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Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuk, Selmincik köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Selmincik köyünde yaşayan E.C.U'nun kaybolduğunu fark eden aile yakınları ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Dron desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucu E.C.U, Selmincik köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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