Kılıçdaroğlu'ndan Yeniden Refah Partisi göndermesi! Paylaşımı alıntılayan AK Partili vekillere de teşekkür etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ittifak davetinde bulunduğu Yeniden Refah Partisi'ne gönderme yaparak, "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu. Saatler sonra Kılıçdaroğlu, "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı için resmi davette bulundu. Görüşme sonrası Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz" dedi. Binali Yıldırım ise "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

6284'ÜN KALDIRILMASINI ŞARTI

Görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, "Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor. Bunlardan bazıları: LGBT derneklerinin kapatılması, Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi, 6284 kalkması, Süresiz nafakanın ortadan kalması, Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi" paylaşımında bulundu.

"KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNUNA SAVAŞ AÇANI İTTİFAK ORTAĞI YAPTILAR"

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ALINTILAYAN AK PARTİLİ VEKİLLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Saatler sonrasında bir paylaşımda daha bulunan Kılıçdaroğlu, "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir." dedi.