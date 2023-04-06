Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Kızılay'ın çağrısına destek: Biliyorum kızgınsınız ama şimdi bağış zamanı

Kan stoklarının azaldığını belirten Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim." derken, İmamoğlu ise, "Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı." ifadelerini kullandı.

Kızılay, kan stoklarının kritik seviyeye geldiğini belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulundu. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kızılay'ın bağış çağrısına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları Kızılay'a kan bağışına çağırdı.

"KAN VERELİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİME TEPKİLİSİNİZ AMA ŞİMDİ KAN BAĞIŞI ZAMANI"

Ekrem İmamoğlu ise, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kızılay'ın yönetimine tepkili olduklarını ancak şu anda kan bağışı zamanı olduğunu belirtti. İmamoğlu, "Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum." dedi.