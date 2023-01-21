Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan verdiği mesaj şöyle:

"Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title