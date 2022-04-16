Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız ve Türkiye'yi barıştıracağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Millet İttifakı olarak kararlıyız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız ve Türkiye'yi barıştıracağız." dedi.

Demokrasiyi Güçlendirme Derneğinin (DemGüçDer) düzenlediği iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, güzel bir İstanbul akşamında oruçlarını açtıklarını söyledi.

Manevi duyguların yoğunlaştığı ramazan ayında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer adalet dediğimiz kavramı içselleştirdiysek, adaletin ne kadar yüce bir kavram olduğunu biliyorsak, devletin dini adaletse, adalet bu ülkeye gelinceye kadar, adaleti sağlayıncaya kadar, her bir vatandaşımızın teker teker sorumluluğu var. Sorumluluk nedir? Adaleti bu topraklardan kaldıran ya da adaleti aksatan, adaletin gelmemesi için mücadele eden siyasal iktidara, demokratik yollarla tepkimizi göstermektir. Eğer bunu yapabilirsek, elbette ki sadece bir bahar akşamı İstanbul'da değil, isterim ki bütün Türkiye'de, 84 milyon bir masanın etrafında beraber otursun, sohbet etsinler, anılarını anlatsınlar." diye konuştu.

Geçmiş yaraları kaşıyarak bir yere varılamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, geleceğe bakmanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Kucaklaşarak geleceğe bakmak zorundayız. Varsa kusurlarımız, çıkıp kusurlarımızla yüzleşmek zorundayız. Hatalarımız varsa, hatalarımızla da yüzleşmek zorundayız. Toplum barışmak, kucaklaşmak zorundadır. Büyük acılar çektik. Artık o acıları sonlandırmak istiyoruz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi bir arada olmak zorundayız. Sofralarımız zengin olmalı. Her evde huzur ve bereket olmalı. İnsanlar bir başkasının kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamamalı. 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' demiş atalarımız ama neredeyse komşularımızla hesaplaşma noktasına geldik. Buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Millet ittifakı olarak kararlıyız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız ve Türkiye'yi barıştıracağız."

Son 10 yılda en büyük değişimi CHP'nin yaşadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "CHP artık halkın partisidir. Her alanda kim haksızlığa uğradıysa onun kimliğine, inancına ve yaşam tarzına bakmaksızın uğradığı haksızlığın giderilmesi için çaba harcarız. Bu mücadeleyi yapıyoruz, yapmaya da kararlıyız ta ki bu ülkeye barış, huzur gelinceye kadar." dedi.

İftar programında Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.