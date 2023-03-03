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6'lı Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle! Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek

Güncel Haberler

6'lı Masa'nın adayı olarak ismi ön plana çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün dikkat çeken iki görüşme gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile, saat 14.30'da ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

6'lı Masa 12. toplantısını Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ortak adayda uzlaşıldığı ve adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Aday konusunda ismi öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından bugün dikkat çeken iki görüşme gerçekleştirecek.

ÖNDER İŞLEYEN VE ERKAN BAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile, saat 14.30'da ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Sol Parti Güncel Haberler

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