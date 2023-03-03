6'lı Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle! Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek

6'lı Masa'nın adayı olarak ismi ön plana çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün dikkat çeken iki görüşme gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile, saat 14.30'da ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.