EYT sonrası Kılıçdaroğlu'ndan bomba paylaşım! Erdoğan'ı etiketleyip "Beni yorma" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası yeni bir paylaşımda daha bulundu. Aylar önce yaptığı ÖTV açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu paylaşımına Erdoğan'ı etiketleyip "Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan" notunu düştü.

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantının ardından, EYT düzenlemesine son halini verdiklerini, düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırlaması olmayacağını açıkladı.

"AKTİF PASİF DENGEYİ KORUDUK"

Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık" dedi.

"SIRADA ÖTV VAR SONUCUNU BİLİYORUZ"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda daha bulundu. Aylar önce EYT için yaptığı paylaşımda kullandığı "Loading (yükleniyor)" görselini kullanan Kılıçdaroğlu "Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.