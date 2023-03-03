Kılıçdaroğlu satır arasında HDP'ye mesaj mı yolladı? Herkes videodaki o ifadeye takıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in resti sonrası sosyal medya hesabından 2 dakika 36 saniyelik bir video paylaştı. Birleştirmeye devam edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Umudum bu sofraya herkesi davet etmemizdir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri, akıllara "HDP'ye mesaj mı verdi?" sorusunu getirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı sonrası CHP lideri sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Akşener'e de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

HDP'YE MESAJ MI VERDİ?

CHP liderinin paylaştığı videoda satır aralarındaki bir ifade dikkat çekti. Bu saatten sonra değişmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri HDP'ye mesaj olarak yorumlandı.

"BU SOFRAYA HERKESİ DAVET ETMELİYİZ"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: "Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmalıyız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine, tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım, herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu softaya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz, emin olun yeneceğiz!"