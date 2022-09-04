Kılıçdaroğlu, partisinin fotoğrafçısı Kaya'nın nikahına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde fotoğrafçı olarak görev yapan Alp Eren Kaya'nın nikah törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin fotoğrafçısı Kaya ile Alev Yılmaz'ın nikah merasiminde yaptığı konuşmada, ailenin önemine işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Arada tartışacaksınız her evlilikte olduğu gibi. Ama sakın ola ki birbirinize olan saygıyı asla unutmayın, birlikte olun. İlerde umarım güzel çocuklarınız olacak. Artık sevgi çocukların üzerinde odaklanacak. Size ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evin aile cüzdanını ailenin hanımına teslim ediyorum. Çünkü evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.