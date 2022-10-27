Kılıçdaroğlu'nun yanına gelip ekonomiden dert yanan kadının videosu sosyal medyada viral oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki ziyareti esnasında yanına gelen bir kadının hayat pahalılığını anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Son artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı hiç kuşkusuz ki ülkenin en önemli sorunlarından biri... Bu konuda siyasiler de gittikleri illerde vatandaşların bu konudaki şikayetlerine maruz kalıyorlar.

Bunun son örneğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki ziyaretinde gördük. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yanına gelen kadın, torunlarını McDonald's'a götürüp orada fotoğraf çektiremediğini belirterek ülke şartlarından yakındı.

"OLUR MU BÖYLE ŞEY BAŞKANIM?"

İsmini Fadime Yüksel olarak açıklayan kadın, "Ben torunlarıma tatlı alamıyorum, torunlarımı McDonald's'a götüremiyorum. Oğlum bana gizli para verdi ki 'babaannesin sen çocuğu McDonald's'a götür' resim çektirmek için, hatıra kalsın diye. Olur mu böyle şeyler başkanım?" şeklinde konuştu.

"POPÜLER KÜLTÜR ÖĞELERİNİ KULLANMIŞ"

O anlara ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan kullanıcılar "İnşallah montajdır", "Kadın yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmek için popüler kültür öğelerini kullanmış", "Ülkenin durumu maalesef hiç iyiye gitmiyor", "Bu kadının isyanına kulak verin" şeklinde yorumlar yapıldı.