Kılıçdaroğlu'nun İtirazı Kabul Edildi: Mahkeme '5'li Çetenin Hamisi' Sözü ile İlgili Tedbir Kararını Kaldırdı

ANKARA (ANKA) - Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı "5'li çetenin hamisi" sözüne getirilen ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) Hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "5'li çetenin hamisi" sözü için Erdoğan'ın avukatının talebi üzerine Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından nisan ayında ihtiyati tedbir kararı konulmuştu. Hukukta anamuhalefet liderine yönelik olarak bu şekilde bir tedbir kararının örneği olmadığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu karara itiraz etmişti. Bu itiraz bugün Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmek üzere duruşma yapıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı tedbir taleplerinin gerekçesini dört maddede açıklayarak, Kılıçdaroğlu'nun avukatının yaptığı itirazın reddini, özetle şu şekilde talep etti:

"Bizim tedbir talebimiz dört ana başlık altında değerlendirilecek olursa, birincisi mahkemece kişilik haklarına yönelik haksız saldırıda bulunması halinde önleyici tedbir kararı verilip verilemeyeceği, ikincisi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389'uncu vd. maddelerinde belirtilen şartların oluşup oluşmadığı, üçüncüsü söz konusu kararın milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, son olarak da TMK 24. Maddesi kapsamında söz konusu ifadelerin kişilik haklarına haksız bir saldırı olup olmadığının tespiti noktasıdır… Davalının kullanmış olduğu ifadelerin sistematik olarak kullanılması ve kullanmaya devam etmesi değerlendirildiğinde devam eden bir saldırı olarak bu ifadelerin görülmesi gerektiği… söz konusu ifadelerin tazminat davasına konu olması nedeniyle özel hukuk alanına girmesi nedeniyle davalının milletvekili olması nedeniyle yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır."

"HAKİM SUÇ İŞLEMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerin kişilik haklarına haksız saldırı mahiyetinde olup olmadığının açılan tazminat davasının sonucunda belli olacağını bildirerek, "Henüz yargılama devam ederken bu şekilde bir tedbir kararı verilmesini hukuka uygun bulmuyoruz. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin söz konusu ihtiyati tedbir kararı bizce saçma sapan ve paçavra niteliğindedir. Ayrıca bu kararı veren hakim suç işleyerek söz konusu kararı vermiştir. Biz bu şekildeki bir tedbir karanın iktidar mensupları aleyhine verilemeyeceği kanaatindeyiz" dedi.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı yerinde bularak, ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik karar hakkında sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) Hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka Hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı."