Seçilirse İHA'lar SİHA'lar hangara mı çekilecek? Kılıçdaroğlu çektiği video ile eleştirilere yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli savunma sanayini seçim propagandası olarak kullandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu gelecek İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek. Sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Hepimizin gemisi, hepimizin SİHA'sı bu ya. Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa ordunun gemisiyle de yapılmamalı. Çünkü ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatleri her şeyin üzerindedir" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya devam ediyor. "Milli Savunma Sanayii." notuyla yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu gelecek İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek. Sosyal yardımlar kesilecek." söylemleriyle ilgili konuştu. Ak Parti'nin savunma sanayini seçim propagandası olarak kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun üzerinden kendisine iftira attıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kirli propagandalar devam ediyor. Kılıçdaroğlu gelecek İHA'lar SİHA'lar hangara çekilecek. Sosyal yardımlar kesilecek. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun farkında. Devletin savunmasını ve ordusunu bile seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü? Yapılmadı vallahi yapılmadı. Neden çünkü bazı şeyler kutsaldır. Hepimizin ortak meselesidir. Burada bir ayrıştırma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz. Erdoğan nere sorumluluk nere.

"MÜHENDİSLERİ AK PARTİLİ, CHP'Lİ DİYE AYIRABİLİR MİSİN?"

Mesela bu gemilerin mühendislerini AK Partili, CHP'li, İYİ Partili diye ayırabilir misin? Ayıramazsınız. Parti başka Türk devleti başka. Devlet söz konusu olunca yoktur birbirimizden farkımız. Anlamıyorlar. Bu kafayla devlet kalmaz devlet. Söz konusu Türkiye ise hangi mühendisin hangi partiye oy attığının önemi olabilir mi? O zaman saray neden propagandasını yapıyor. Neden devletin savunma sanayisini siyasallaştırıyor? Düşünsenize ordunun gemisini AK Parti seçim otobüsüne döndürdüler. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz bu seçimde. AK Parti devleti tahliye atıyor, farkında bile değil. Çünkü umurunda bile değil. Parti devleti demek devletin büyük bir riske atılması demek. Bu konudaki tavrımı net söyleyeyim. Devletin taşıyıcı kolonlarını kırıyorlar. Devlet sallanıyor devlet. Ben Allah korusun bir deprem olmadan o kolonları güçlendireceğim.

"ÜLKEMİZİN MİLLİ MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Savunma sanayi bu kolonlardan biridir ve asla siyasallaştırılmamalıdır. Çünkü düşmanın gelmemesine güvenmeyiz. Ama ona karşı hazır olmaya güveniriz. Hazır olmak bir dizi teknik hazırlıktan ziyade ülkenin savunmaya değer olduğunun inancıyla başlayan bir ruh halidir. Hazır olmak budur. Türkiye'de 85 milyon insan bu ruh halindedir. Neden yabancılaştırıyorsunuz insanları kendi savunma sanayine. Hepimizin gemisi, hepimizin SİHA'sı bu ya. Politik tartışmalarımız ne olursa olsun ordumuz bunbun dışında kalmak zorunda. Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa ordunun gemisiyle de yapılmamalıdır. Çünkü ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatleri her şeyin üzerindedir.

"DEVLET VE PARTİ İŞLERİ BİRBİRİNE KARIŞMAYACAK"

Son olarak şunu da ekleyerek bitireceğim. Sürekli iftira atanlar Yunanistan'ın silahlandırdığı adalarla ilgili bir şey yaptılar mı? Her şeyleri palavra sevgili halkım. Sabredin devlet yine devlet olacak. Tüm partiler genel başkanı olduğum CHP dahi tüm partiler haddini bilecek. Devlet ve parti işleri artık birbirine karışmayacak."