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Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç Katliamı'nın 11'inci Yılında Hayatını Kaybedenleri Andı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç Katliamı'nın 11. yılında hayatını kaybedenleri anarak, terörün insanlığa karşı bir suç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç Katliamı'nın 11'inci yılında hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, " Terör ; kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"20 Temmuz 2015'te Suruç'ta masumları hedef alan hain terör saldırısını lanetliyor, saldırıda yaşamını yitiren 33 kardeşimizi rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum. Terör ; kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bir milleti bölmek ve bir devleti zayıflatıp yok etmek için emperyalizmin kullandığı en kirli yöntemlerden biridir. Terör ve teröristler, yalnızca masum insanları değil; ortak geleceğimizi, huzurumuzu ve kardeşliğimizi de hedef alır. Bu karanlık belaya karşı; hukuktan, demokrasiden, adaletten ve toplumsal dayanışmadan asla vazgeçmeyeceğiz."

Birbirimizi daha çok severek, terörü ve onları besleyen Türkiye düşmanlarını yeneceğiz. Acılarımızı unutmadan, adalet arayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suruç'ta yitirdiğimiz 33 canı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum."

Kaynak: ANKA
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