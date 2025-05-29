Kılıçdaroğlu'ndan Suç Duyurusu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan suç duyurusu dilekçesini, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel