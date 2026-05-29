CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi Arınma Zamanı" Yazılı Posteri Asıldı

CHP Genel Merkezi'nde, Kurban Bayramı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' ve 'Türkiye için tertemiz bir başlangıç' yazılı posterleri asıldı. Kılıçdaroğlu, yarın düzenlenecek 'Halkla Bayramlaşma' programında konuşacak.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak.

Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı.

"ŞİMDİ ARINMA ZAMANI", "TÜRKİYE İÇİN TERTEMİZ BİR BAŞLANGIÇ"

Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı.

Genel Merkez önüne kürsü ve arka plan kurularak ses sistemleri hazırlandı.

Kaynak: ANKA
