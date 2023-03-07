Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'ndaki liderlere teşekkür: Yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına teşekkür mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var." ifadelerini kullandı.

6'lı Masa, uzun süren görüşmelerin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya vardı. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen son toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde anlaşmaya varıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyuruldu.

"YÜRÜYECEĞİMİZ UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki siyasi parti genel başkanlarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!"

"GÖNÜLLERİ KAZANMAYA ADAYIM"

Öte yandan, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililere seslenen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: " Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuşları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday.

"BU NİZAMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

"HAK ETTİĞİMİZ DÜZENİ YENİDEN KURACAĞIZ"

Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."