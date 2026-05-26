Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

MAHKEME kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
