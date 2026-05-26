Paderborn, 7 yıl sonra Bundesliga'ya yükseldi
Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.
Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile Bundesliga 2'yi üçüncü sırada tamamlayan Paderborn karşı karşıya geldi.
Home Deluxe Arena'da oynanan mücadelede Paderborn, rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Paderborn, 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.
WOLFSBURG KÜME DÜŞTÜ
Bundesliga'da 1 kez şampiyon olan Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü. Yeşil-beyazlı kulüp, 30 yıl sonra alt lige düştü.