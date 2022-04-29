Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da Yaşamına Son Veren A.K.'nın Ailesine Taziye Ziyareti - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da Yaşamına Son Veren A.K.'nın Ailesine Taziye Ziyareti

ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Eyüpsultan'da yaşamına son veren A.K.'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL (ANKA) -

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Eyüpsultan'da yaşamına son veren A.K.'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Eyüpsultan'da yaşamına son veren A.K.'nın ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, A.K.'nın anne ve babası ile yakınlarına başsağlığı diledi.

ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel

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