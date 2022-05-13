Kılıçdaroğlu'ndan, Hdp Eş Genel Başkanı Sancar'a Taziye Ziyareti - Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan, Hdp Eş Genel Başkanı Sancar'a Taziye Ziyareti
ANKA - Bengi Soner - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Münire Sancar’ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Münire Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; annesi Münire Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
ANKA / Bengi Soner - Güncel