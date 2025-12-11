Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Enver Aysever'in Tutuklanmasına Tepki: Düşünce Özgürlüğünün İhlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düşünce özgürlüğünün ihlal edildiğini vurgulayarak, tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enver Aysever, ülkesini seven bir gazetecidir. Halk; gazetecileri, yaptıkları haberlere ve ifade ettikleri düşüncelerine ya teveccüh göstererek onaylar ya da tepki göstererek yargılar! Halka ait bu görev ve sorumluluğu yargı kendi üzerine almamalıdır. Siyasi baskılar sonucu yargının harekete geçmesi, düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. Bu durum kabul edilemez. Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title