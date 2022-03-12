Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken SİHA çıkışı: Erdoğan'dan önce ben destekledim

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların ardından Ukrayna ve Rusya arasındaki harpte de adından sıkça söz ettiren Türk yapımı Siha'lar hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na "Bir yanda da Millet İttifakı'nın dış politikadaki mutabakat noktalarının netleşmemesi durumu var. Sözgelimi savunma sanayiindeki gelişmelere nasıl bakıyor ittifak?" sorusu soruldu.

"ÖZAL İLE BAŞLADI"

Kılıçdaroğlu ise yanıt olarak "Dış politika danışma kurulunu parti olarak topladık ve vardığımız karar Türkiye'nin tarafsız kalması yönünde. Ben de o çerçevede görüşler beyan ettim. Savunma sanayii konusuna gelince. Savunma sanayiine ağırlık verme stratejisi AK Parti ile başlamadı, Özal ile başladı" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTARLARI ERDOĞAN'DAN ÖNCE DESTEKLEDİM"

Siha'ları önceden de desteklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Siha var evet ama her şey Siha'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim" dedi.

"Nasıl oldu bu?" sorusu üzerine açıklamalarını devam ettiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Selçuk Bayraktar'ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide'ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim.

Henüz evlilik olmamıştı, düğünden üç yıl kadar önceydi diyebilirim. İHA'ları, SİHA'ları nasıl ürettiklerini, uluslararası ihalelere nasıl girdiklerini anlattı baba oğul. ODTÜ'den İTÜ'den mezun çok iyi bir ekiple çalışıyorlardı. Hatta beraber fotoğraf çektirdik. Engeller çıkarıldığından bahsetmişlerdi ve ben de burada güzel işler yapılıyor diyerek engelleri aşmaları için destek vereceğimi söylemiştim.

"DAMAT OLMA DURUMU OLUNCA SİHA'LARA KARŞIYMIŞ GİBİ ALGI OLUŞTU"

Damat olma durumu olunca sanki savunma sanayiine önem vermek hükümetle başlamış biz ise SİHA'lara karşıymışız gibi bir algı oluştu. Gerçek böyle değil. SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet.

"TANK YAPTIRMADILAR BU ÜLKEYE"

Tank yaptırmadılar bu ülkeye. Ordu beş model tank üretti Otokar'la birlikte. Aselsan, Havelsan, Roketsan, Makine Kimya da var, dört kuruluş Otokar'la beraber beş model tank geliştirdiler. Ankara'da bunların atış denemeleri yapıldı. Bütün atışlarda %100 başarı gerçekleşti. Araya Ethem Sancak girdi.Hatta Güney Kore firmasıyla Otokar anlaştılar, tank motoru üretilecekti. Teknolojide müthiş bir eşik aşılacaktı, şirket bile kuruldu. Fakat orası da perişan oldu.

"SAVUNMA SANAYİİNE KARŞIYMIŞIZ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Aselsan'ın içi boşaltıldı, oradaki pek çok mühendisimiz Hollanda'ya gitti. Bu insanlar nasıl tutulamaz? Beş bin dolara Aselsan'dan birçok mühendis dışarı gitti. Savunma sanayiine karşıymışız gibi gösteriliyor.Hayır alakası yok. Selçuk Bey'in SİHA'ları güzel, yapılmalı ama hepsi bu olamaz. Sadece SİHA üzerine dev savunma sanayii kurulmuş ve her şey kendileri ile başlamış, onlar dışında herkes milli savunmaya karşıymış gibi gösteriyorlar. Bu olmaz. Biz buna karşıyız.